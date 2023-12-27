Украинские части откатились назад после неудачных атак российских позиций в Харьковской области

Противник пытался прорвать линию обороны ВС РФ, но потерпел неудачу. Он был вынужден откатиться назад после интенсивных ударов по нему.

О том, что происходило в прошедшие сутки на данном направлении, рассказал Сергей Зыбинский, руководитель пресс-центра группировки «Запад».

«Мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад в районе Синьковки», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Противник был вынужден отойти в южном и юго-западном направлении. В то же время по позициям украинского 67-го батальона территориальной обороны в районе Котляровки нанесли удары тяжелые огнеметные системы. Неприятель потерял танк, самоходную артиллерийскую установку, 3 автомашины и около 25 своих военнослужащих.