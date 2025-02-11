Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове

В ночь на 11 февраля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Из-за падения обломков одного из БПЛА на предприятии начался пожар. О ЧП сообщает телеграм-канал Mash.

Кроме того, очевидцы слышали взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди. Горожане также слышали сигнал воздушной тревоги.

Власти региона пока не прокомментировали ситуацию. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 10 февраля украинские БПЛА пытались атаковать Краснодарский край. По словам очевидцев, в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода были задействованы средства противовоздушной обороны. По предварительным данным, системы ПВО уничтожили несколько воздушных объектов.