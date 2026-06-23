Украинские дроны массово сбивали от Белгородской области до Абхазии 23 июня

Силы противовоздушной обороны РФ за шесть часов 23 июня уничтожили 31 украинский беспилотник. Дроны самолетного типа были перехвачены над несколькими российскими регионами, Черным морем и Абхазией. В Минобороны уточнили временной промежуток и географию отраженных атак в канале MAX.

Вечером 23 июня Минобороны России опубликовало сводку о работе средств ПВО. В промежутке с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты перехватили и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Атака носила массированный характер и затронула обширную географию.

По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями. Также цели ликвидировали над Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, акваторией Черного моря и территорией Абхазии. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

Ситуация с беспилотными угрозами остается в фокусе внимания федеральных властей. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что работа по противодействию атакам БПЛА будет последовательно улучшаться. По его словам, государство уделяет этому направлению огромное внимание и наращивает технические и организационные возможности.

Президент России Владимир Путин также поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий ударов Вооруженных сил Украины по российской инфраструктуре. Речь идет как о защите энергетических объектов, так и о повышении устойчивости систем жизнеобеспечения в приграничных и других регионах, регулярно подвергающихся атакам с воздуха. В Минобороны подчеркивают: система ПВО работает в штатном режиме, а все воздушные цели своевременно обнаруживаются и поражаются.