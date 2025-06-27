Украинские дроны попытались рано утром нанести удар по предприятию в Новокуйбышевске

Рано утром 27 июня украинские дроны пытались нанести удар по промышленному предприятию в Самарской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Федорищев.

Налет на Новокуйбышевск произошел рано утром 27 июня.

«Была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие», — указал микроблог.

Федорищев добавил, что по итогам воздушного удара никто не пострадал. На месте налета сейчас работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось, что всего за два часа российская ПВО ликвидировала 16 украинских дронов. Над территорией Курской области было сбито 7 украинских дронов, по 4 устройства сбили над территориями Брянской области и Крыма. Еще один беспилотник уничтожили над акваторией Черного моря. Это произошло с 20:00 26 июня до 00:00 мск 27 июня.