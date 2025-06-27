За четыре часа средства ПВО сбили над российскими регионами 16 дронов

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на территорией Курской области было сбито 7 украинских дронов, по 4 устройства сбили над территориями Брянской области и Крыма. Еще один беспилотник уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось о том, что утром четверга, 26 июня, ПВО перехватила над Брянской областью шесть дронов ВСУ.