Украинские нацгвардейцы обстреляли своих военных за попытку оставить позиции

В Донецкой народной республике зафиксирован случай, когда бойцы украинской механизированной бригады попытались отойти в тыл без приказа. По ним тут же открыли огонь войска Национальной гвардии.

Об этом случае рассказал отставной военный ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это произошло в районе села Серебрянка, которое находится неподалеку от Артемовска.

«С позиций Нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й отдельной механизированной бригады», - сообщил он журналистам издания РИА Новости.

Ранее Марочко сообщил, что на этом же направлении ВСУ стали заметно наращивать количество и численность ударных групп. Украинское командование стремится повысить их пробивные способности, и поэтому насыщает такие группы не только живой силой, но и бронетехникой.