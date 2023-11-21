Украинские пленные массово рассказали об обмане со стороны их командования

Бойцов ВСУ кидают на штурм и говорят при этом, что армия РФ не оказывает серьезного сопротивления.

Военнослужащий ВС РФ сообщил, что во время допросов украинские пленные массово говорят об обмане со стороны своих командиров. Те утверждают, что во время атак россияне не будут оказывать противодействия.

«Им говорят доехать, что там противника нет либо что его уничтожили артиллерией - вы просто доедете, высадились, там вам даже стрелять не придется», - указал военный.

Его слова привело ТАСС. В итоге подобные атаки выливаются в «мясные» штурмы, во время которых российские позиции пытаются задавить грубой силой. Бойцы противника несут большие потери от ответного огня и ударов артиллерии.