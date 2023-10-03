Украинские правоохранители обвинили в измене моряка, который не вывел подводную лодку из Крыма

Субмарина «Запорожье» была единственным подводным кораблем Украины. После перехода Крымского полуострова под контроль России, она так и осталась стоять у причала.

Управление СБУ по Житомирской области заявило в своем микроблоге, что в этом виновен некий инженер радиотехнической боевой части корабля, который в 2014 году не стал подчиняться приказам.

«Отказался выполнить приказ о передислокации подлодки «Запорожье» на подконтрольную Украине территорию», - написали представители Службы безопасности Украины.

Военного за это заочно лишили звания, и ему теперь грозит 15 лет лишения свободы. Ему инкриминируют статью «Государственная измена». Сама подлодка так и не была введена в боевой состав российского Черноморского флота, поскольку непригодна к эксплуатации. Ее либо разберут на металл, либо будут использовать в качестве музея.