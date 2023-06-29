Несмотря на все призывы, зарубежные партнеры не торопятся поставлять Киеву все необходимое ему оружие.

У издания Economist вышла статья, в которой представители украинской разведки жалуются на то, что западные союзники подталкивают ВСУ к продвижению вперед.

«Говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся с поставками необходимых нам оборудования и оружия», - посетовал украинский источник.

Тот же собеседник журналистов заявил, что имеющихся у украинской армии средств недостаточно для успешного наступления. Запад же настаивает на том, чтобы Киев продолжал попытки пробиться вперед, поскольку слишком медленное продвижение чревато еще большими потерями.