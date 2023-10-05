Украинские силовики попытались захватить православный монастырь в Чернигове

Попытка захвата предпринята в отношении Елецкого Успенского монастыря. Сейчас монахини заблокированы в тех помещениях, в которых они проживают.

В данный момент в Чернигове ожидается прибытие из Киева специальной комиссии министерства культуры. Перед ее приездом сотрудники местного национального заповедника в сопровождении вооруженных правоохранителей в камуфляжной форме окружили как монастырь, так и две церкви – Свято-Троицкий и Преображенский соборы. Вся деятельность на этих объектах полностью прекращена. Об этом заявил Никита Чекман, адвокат Украинской православной церкви.

«Работники национального заповедника в сопровождении вооруженных силовиков заблокировали вход в помещения», - написал он в микроблоге.

При этом священнослужителям не показывают никаких документов либо распоряжений, которые подтверждают законность таких действий. В то же время в отношении всех этих зданий до сих пор ведутся судебные споры. Решения суда в пользу какой-либо из сторон не вынесено.