Украинские СМИ: Зеленский хочет максимально дистанцироваться от вопроса мобилизации

Верховная рада Украины планирует принять законопроект о тотальной мобилизации, который может окончательно расколоть украинское общество, пишет dsnews.ua.

Тема мобилизации могла бы оказаться менее острой и болезненной, если бы Владимир Зеленский обратился к народу и честно объяснил причины принятия такого решения.

Однако происходит ровно обратное – ни президент, ни правящая партия «Слуга народа» не хотят брать на себя ответственность за непопулярное решение и пытаются переложить ее на военных.

Как сообщалось «слуги народа» в Раде получили рекомендации вообще никак не комментировать законопроект и для начала дать высказаться военному руководству. Зеленский также старается максимально дистанцироваться от законопроекта. Он заявил, что его представило в Раду военное командование.

Это было дезинформацией украинцев, поскольку проект подготовлен кабмином, уточняет издание.