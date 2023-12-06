Украинские солдаты жалуются на бросившее их командование

В интервью ВВС украинский солдат, не назвавший свое имя, рассказал о ситуации под Херсоном в районе села Крынки. Он сообщил, что реальное положение дел замалчивается, и становится только хуже. Бойцам приходится покупать на свои средства снаряжение – генераторы и теплую одежду.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», – рассказал боец переправившегося на левый берег Днепра подразделения.

По мере того как война затягивается, Украина сталкивается с проблемами с кадрами, отмечает издание. ВСУ уже не могут вести активные наступательные действия, и на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил о необходимости укрепления обороны на всех участках фронта.