Украинские спецслужбы совершили попытку взорвать поезд с аммиаком в Самарской области
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Украинские спецслужбы совершили попытку спровоцировать экологическую катастрофу в Самарской области, взорвав двигавшийся с завода «Тольяттиазот» состав, перевозивший аммиак. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что мост через Чапаевку им удалось частично повредить еще вчера, на иных отрезках железнодорожного пути были найдены несколько СВУ.
Отмечается, что у силовиков имеется ряд подозреваемых: в конце прошлой недели возле железнодорожных путей видели двоих мужчин с рюкзаками.
Напомним, что украинские спецслужбы летом прошлого года уже подорвали участок аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области. После данного ЧП жителям потребовалась медпомощь.