Украинские спецслужбы совершили попытку взорвать поезд с аммиаком в Самарской области

Украинские спецслужбы совершили попытку спровоцировать экологическую катастрофу в Самарской области, взорвав двигавшийся с завода «Тольяттиазот» состав, перевозивший аммиак. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что мост через Чапаевку им удалось частично повредить еще вчера, на иных отрезках железнодорожного пути были найдены несколько СВУ.

Отмечается, что у силовиков имеется ряд подозреваемых: в конце прошлой недели возле железнодорожных путей видели двоих мужчин с рюкзаками.

Напомним, что украинские спецслужбы летом прошлого года уже подорвали участок аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области. После данного ЧП жителям потребовалась медпомощь.