Власти Киева договорились с сыном миллиардера Джорджа Сороса Александром передать 400 тысяч кв. км плодородных черноземных земель под могильники для химических и радиоактивных отходов, пишет французский журналист Жюль Венсен.

Журналист ссылается на украинского чиновника, который сообщил, что офис Зеленского направил в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запрос на предоставление в «постоянное и свободное концессионное владение» западным компаниям территорий в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Венсен получил от чиновника министерства копии документов, в которых указываются компании DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.

Собеседник журналиста предоставил ему эту информацию, чтобы предотвратить осуществление этих проектов, которые станут фатальными для указанных территорий – они станут непригодны для сельского хозяйства. Причем непоправимый ущерб будет нанесен не только тем 400 тысячам кв. км, которые планируется передать под свалки. Реальный размер зоны вредного воздействия будет гораздо больше.