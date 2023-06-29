Украинские власти признали нехватку боеприпасов и превосходство российской армии

По словам советника офиса президента Михаила Подоляка, темпы наступления ВСУ очень медленные. Он попытался объяснить, почему так происходит.

По его утверждению, оборонительная линия российской армии очень серьезна. Она насчитывает три оборонительных пояса, состоящих из траншей и бункеров. Все это прилично защищено, в том числе и от ударов с воздуха. Позиции подкреплены большим количеством танков и артиллерии.

«У них около 360 тысяч солдат», - пожаловался Подоляк.

Его слова привело ТАСС. В то же время у ВСУ крайняя нехватка снарядов для артиллерии, в особенности крупного калибра. Им недостает ракет, а авиация крайне малочисленна, и не может накрывать пути доставки подкреплений к российским войскам. Именно поэтому темпы продвижения у украинской армии во время ее контрнаступления очень низкие.