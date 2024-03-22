Украинские власти сообщили о масштабных повреждениях электросетей по всей стране
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Разрушениям в результате ночного удара подверглись как объекты генерации электроэнергии, так и линии электропередач. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко в своем Telegram-канале.
Из-за того, что по ряду украинских регионов ночью были нанесены мощные удары, пострадало энергоснабжение буквально по всей стране. В нескольких областях наблюдаются проблемы со светом.
«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения», - заверил Галущенко.
По словам министра, пострадали объекты генерации электроэнергии, а также системы ее передачи и распределения.
Ранее харьковские подпольщики сообщили, что только в их городе повреждения получили сразу два ТЭЦ. Помимо этого, ракетные попадания зафиксированы в танковый завод.