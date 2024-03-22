Украинские власти сообщили о масштабных повреждениях электросетей по всей стране

Разрушениям в результате ночного удара подверглись как объекты генерации электроэнергии, так и линии электропередач. Об этом заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко в своем Telegram-канале.

Из-за того, что по ряду украинских регионов ночью были нанесены мощные удары, пострадало энергоснабжение буквально по всей стране. В нескольких областях наблюдаются проблемы со светом.

«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения», - заверил Галущенко.

По словам министра, пострадали объекты генерации электроэнергии, а также системы ее передачи и распределения.

Ранее харьковские подпольщики сообщили, что только в их городе повреждения получили сразу два ТЭЦ. Помимо этого, ракетные попадания зафиксированы в танковый завод.