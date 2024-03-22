Подполье сообщило о ракетных попаданиях в танковый завод и два ТЭЦ в Харькове

Ночные ракетные удары по Харькову увенчались успехом. Были зафиксированы попадания в завод, выпускающий танки, а также в два ТЭЦ. Об этом заявило городское подполье, слова его представителей привел ТАСС .

Ранее власти Харькова заявили о пятнадцати прогремевших в городе взрывах. После этого в ряде районов прекратилась подача электроэнергии, а кое-где вспыхнули пожары. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Теперь же стали известны подробности ночного налета.

По заявлению местных подпольщиков, некоторые ракеты попали в танковое предприятие, которое находится на территории города и ведет ремонт тяжелой техники. Помимо этого были поражены две теплоэнергоцентрали.