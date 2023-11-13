Украинские власти забили тревогу из-за массовых заболеваний гепатитом А

У большинства украинцев нет иммунитета к этой болезни, поэтому эпидемия может довольно быстро стать катастрофичной.

По этому поводу высказался Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения. Он отреагировал на вспышку болезни в Винницкой области. Там пришлось даже объявить чрезвычайную ситуацию по этому поводу.

«У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому вирус часто вызывает такие массовые вспышки», - указал он.

Его слова привело агентство РБК-Украина. Дело в том, что на территории Украины нет массовой вакцинации от этого заболевания. Она не входит в национальный календарь прививок, поэтому нет и коллективного иммунитета против данного вируса. В то же время он фиксируется сразу в ряде областей: Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской и Ивано-Франковской.