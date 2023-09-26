Украинские власти заявили о переносе части производства своих ракет за рубеж

Они были вынуждены пойти на это из-за ударов российской армии по промышленным мощностям Украины.

О том, что теперь украинские ракеты выпускаются не только на собственной территории, но и за ее пределами, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. При этом, по его утверждению, все подробности выпуска засекречены, поэтому он не стал говорить, в какой стране стали производить ракеты для ВСУ.

«Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе», - подчеркнул он.

Его слова привела испанская газета ABC. Данилов добавил, что Киев вынужденно пошел на такой шаг, поскольку прежние производственные мощности, где делались ракеты, оказались слишком подвержены воздействию ВС РФ. Российская армия нанесла свой удар по ним и помешала процессу.