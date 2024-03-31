В Ярославской области уничтожили три беспилотника

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении трех вражеских беспилотников в небе над Ярославской областью.

По информации оборонного ведомства, силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили объекты в небе около 6:00 по московскому времени.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

В середине марта ВСУ также предприняли попытку атаковать объекты на территории региона. Тогда Евраев сообщил о ликвидации четырех беспилотников.

Как отметили в Минобороны РФ, в Белгородской области также отработала система ПВО. По данным ведомства, в регионе были уничтожены десять снарядов РСЗО «Вампир».

Минобороны России регулярно информирует о попытках украинской армии атаковать объекты на территории страны. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская, Брянская области. В них, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» высокий уровень террористической безопасности.

Ранее мы сообщали, что в результате ночной атаки ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины в Одесской области был поврежден энергетический объект.