Украинские военные эвакуировали из-под Сватово раненую высокопоставленную персону

Судя по их поведению, это был либо командир с высоким званием, либо очень важный для них куратор.

Об этом сообщил Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке. По его утверждению, этот случай произошел на краснолиманском направлении.

«На участке Сватово-Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации», - рассказал он.

Его слова привели РИА Новости. Эксперт считает, что судя по поднявшемуся в ВСУ переполоху, ранение получил либо офицер, относящийся к высшему командованию, либо куратор, находящийся на немалой должности. Это следует из действия украинских военных, которые носили очень необычный характер.