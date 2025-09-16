Солдаты ВСУ регулярно ищут возможность сдаться в плен, но не могут этого сделать из-за атак своих же дронов. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

По данным российских силовых структур, солдаты ВСУ на херсонском и запорожском направлениях регулярно, примерно раз в неделю, обращаются с просьбами об организации коридора для сдачи в плен.

При этом источник в силовых структурах подчеркнул, что чаще всего сдаются в плен рядовые из обычных бригад. В то же время отмечается, что большинство украинских военных не могут воспользоваться этой возможностью. Причиной тому служат атаки, совершаемые украинскими же дронами.

Ранее мобилизованный криминальный авторитет дезертировал из украинской армии через два дня.