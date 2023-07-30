Украинские военные не всегда используют беспилотники из-за бюрократии в случае их повреждения

Украинские военные не всегда охотно используют на линии боевого соприкосновения дроны, поскольку их повреждение чревато бумажной волокитой, пишет журнал Spectator со ссылкой на бизнесмена Игоря Криничко, который занимается поставкой БПЛА в войска.

Собеседник издания сообщил, что в случае потери дрона начинается расследование, и для списания аппарата требуется заполнить большое количество документов.

По этой причине военные не хотят ставить беспилотники на баланс своего подразделения.

Ранее министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров заявил, что за месяц ВСУ теряют в боях примерно тысячу беспилотников. Считается, что эта цифра сильно занижена, по другим данным, потери могут составлять до 10 тысяч дронов.