Украинские военные перестали использовать у Работино бронетехнику

О новой тактике ВСУ в Запорожской области рассказал один из участников боевых действий с российской стороны, военнослужащий из подразделения специального назначения «Осман». Он сообщил, что украинское командование посылает на передовую к Работино и Вербовому значительные резервы, поскольку уже имеющиеся части сильно обескровлены.

«Из-за сильного огневого воздействия противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали», - указал военный.

Его рассказ привели РИА Новости. Он добавил, что теперь украинцы пытаются передвигаться в бою по 1-2 человека, а перед атакой стараются сосредоточить свои силы в укрытиях, которые могут противостоять артогню. Бронетехника теперь практически не используется, все свои перемещения ВСУ в бою совершают пешим ходом.