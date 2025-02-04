В городе Часов Яр, который находится на территории Донецкой Народной Республике, началась массовая эвакуация раненых украинских солдат. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы Добровольческого корпуса, который воюет в составе группировки российских войск «Юг». По имеющимся данным, ВС РФ продолжают проводить действия по охвату Часова Яра. Российские военные форсировали Северский Донец к северу от города и двигаются по направлению к селу Майское. ВСУ в ответ начали массовый вывоз своих раненых из Часова Яра.

«Кадры объективного контроля выявили массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ», — указали журналистам.

Военные добавили, что в самом Часовом Яре продолжаются бои, которые ведет российская 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада. Ей удалось уничтожить артиллерийским ударом опорный пункт ВСУ к западу от города.

Ранее пленный украинец рассказал, что командиры ВСУ стараются ликвидировать всех, кто может попасть в плен к россиянам. Офицеры пытаются скрыть информацию о военных преступлениях и зверствах, и по этой причине не задумываясь расстреливают даже тех тяжелораненых, кого не могут эвакуировать.