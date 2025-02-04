Командиры украинских вооруженных сил стремятся устранить тех, кто попадает в российский плен, чтобы избавиться от свидетелей преступлений, совершенных украинскими бойцами и их руководством, рассказал один из захваченных солдат ВСУ, чьи слова передает РИА Новости.

По его словам, в его группе находились двое тяжелораненых товарищей. Один из них скончался, так и не дождавшись эвакуации, второго убили во время смены позиций.

Средства связи и носилки им сбросили с помощью дронов, а через радиостанцию они получили распоряжение отойти на около 100 м. Пленный отметил, что российские солдаты с ним обошлись гуманно: его кормили и поили, насилие не применялось.

Он также обратился к новобранцам и мирным жителям Украины, призывая их не верить пропаганде, которая утверждает, что украинская армия ведет справедливую войну. Он отметил, что они обстреливают своих же, если сдаются в плен, а офицеры угрожают солдатам расправой за несоблюдение приказов.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ приказало убивать в Новоселидовке всех людей младше 40 лет.