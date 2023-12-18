Украинские военные признали бесполезность F-16 против российских баллистических ракет
Фото: [© РИА Новости]
Западные истребители никак не помогут Украине обезопасить себя от воздушных налетов.
Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что не стоит слишком многого ожидать от зарубежных боевых самолетов. Даже если их передадут украинской армии, то они не станут панацеей.
«F-16 вряд ли будут как-то помогать в борьбе с баллистическими ракетами. Баллистика - это наземные установки, которые могут быть размещены в любой точке и против таких ракет F-16 не сможет работать», - заявил он во время выступления на телеканале «Рада».
По его утверждению, нет никаких новостей и подвижек с получением таких самолетов. Украинские летчики, которых готовят к пилотированию данной модели, по-прежнему находятся на отдельных от истребителей площадках. Наземный персонал также не приступал к отработке навыков напрямую на действующих образцах.