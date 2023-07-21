Украинские военные признали российский истребитель одним из самых лучших в мире

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Су-35 очень технологичен и несет крайне серьезное вооружение.

Он признал, что этот самолет несет очень серьезную угрозу ВСУ, поскольку является наилучшим среди всех мировых образцов. Его опасность заключается в отличном радаре, который видит все вокруг, и многофункциональном прицеле, позволяющем пилоту стрелять сразу по нескольким объектам.

«Это один из самых лучших самолетов. Это нужно признать», - указал Игнат.

Его слова привело ТАСС. Украинец добавил, что это не самая современная разработка России. У нее есть и еще экспериментальный самолет Су-57.