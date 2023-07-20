Украинские военные признали свою неспособность справляться с российскими ракетами «Оникс»

Данные боеприпасы имеют скорость около 2,6 Маха, то есть более 3 тысяч километров в час. На протяжении своего полета они для экономии топлива летят на значительной высоте, и только при подлете к цели снижаются до 10-15 метров. Об этом заявил спикер украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат. Его слова привели РИА Новости.

Из-за данных особенностей «Ониксы» практически невозможно перехватить. В особенности перехвату средствами ПВО препятствует очень высокая скорость ракет.