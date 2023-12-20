Украинские военные признались западному изданию в своих мрачных ожиданиях

По мере прихода зимы у бойцов ВСУ становится все хуже настроение. Это обусловлено провалами на фронте, превосходством российской армии и отказами от помощи со стороны союзников.

По мнению новостного портала Naharnet у украинских военнослужащих нет поводов для оптимизма. Их контрнаступление провалилось, а беспилотники серьезно уступают российским образцам. Ремонт техники серьезно запаздывает и накладывает свой отпечаток на боевые действия.

«Причина, по которой украинцы мрачны: они теперь чувствуют, что не только не преуспели в этом году... Они знают, что игра россиян улучшается», - так объяснил ситуацию британский генерал в отставке Ричард Бэрронс.

Вдобавок ко всему, украинцы видят, как в США и Евросоюзе им последовательно срезают помощь, отказывая в когда-то обещанных деньгах. Поэтому все их ожидания связаны только с тем, чтобы хоть когда-нибудь получить оружие и боеприпасы, и впредь терять поменьше бойцов в своих подразделениях.