Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по поселку в Брянской области

От обстрела пострадал населенный пункт Климово, который является райцентром.

Об этом сообщил Александр Богомаз, глава региона. По его утверждению, никто из местных жителей не был ранен.

«Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал губернатор в своем микроблоге.

Он добавил, что в результате удара повреждения получили несколько жилых домов и хозяйственных построек.