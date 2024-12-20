Следственные органы России инициировали уголовное дело о наемничестве и террористической деятельности в отношении датской гражданки, участвовавшей в атаке с силами Украины на Курскую область. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Аннабель Йоргенсен, подданная Королевства Дании, подозревается в совершении террористического акта и наемничестве, что квалифицируется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 и части 3 статьи 359 Уголовного кодекса России.

Следствие установило, что в ноябре Йоргенсен, совместно с другими представителями украинских наемнических вооруженных формирований, незаконно пересекла границу России и вторглась на территорию Курской области с целью запугивания местного населения и дестабилизации власти.

Также имеется информация о том, что подозреваемая совершала акты насилия против мирных жителей данного региона. В настоящее время следственные органы ведут активные действия для выявления местонахождения Йоргенсен и ее сообщников.

В ходе расследования будут тщательно изучены обстоятельства преступлений и дана соответствующая правовая оценка действиям всех вовлеченных лиц.

Ранее сообщалось, что в атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных 80-я бригада ВСУ.