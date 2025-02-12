Украинских диверсантов осудили за попытку подрыва опор ЛЭП двух российских АЭС

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор двум украинским диверсантам — Александру Майструку и Эдуарду Усатенко, отправив их на 23 года в тюрьму. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Она отметила, что оба обвиняемых были признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая обучение диверсионной деятельности и подготовку к осуществлению террористических актов. Попытка диверсии зафиксирована в канун Дня Победы в 2023 году.

По данным следствия, диверсанты пытались подорвать опоры линий электрической передачи (ЛЭП) в непосредственной близости от Ленинградской и Калининской атомных электростанций (АЭС).

Как уточнила представитель судов, их действия представляли собой серьезную угрозу для ядерной безопасности страны, так как осужденные преследовали цель остановить работу ядерных реакторов и таким образом нарушить функционирование АЭС.

Согласно решению суда, Майструку назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а затем — в исправительной колонии строгого режима (ИК). Кроме того, ему предстоит уплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.

Усатенко также получил 23 года лишения свободы с теми же условиями отбывания и штрафом в 900 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жителя Урала осудили за госизмену, диверсию и покушение на теракт.