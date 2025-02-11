Жителя Урала осудили за госизмену, диверсию и покушение на теракт

Центральный окружной военный суд признал 36-летнего жителя Челябинской области виновным в государственной измене, диверсии и покушении на совершение теракта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Отмечается, что судебный приговор был вынесен на основании тщательно собранных доказательств. Жителю Урала назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Следствие установило, что осужденный в октябре 2022 года вступил в террористическую организацию, после чего начал активно сотрудничать со спецслужбами Украины, нанося ущерб безопасности РФ.

В мае 2023 года мужчина поджег оборудование на железной дороге. Кроме того, в июне того же года гражданин попытался совершить теракт на объекте Министерства обороны России.

В соответствии с приговором, первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Курска получил 20,5 года тюрьмы за госизмену и диверсию.