Украинский артиллерийский удар оставил без света три села в Херсонской области

Эти населенные пункты находятся рядом с Новой Каховкой.

ВСУ прошедшей ночью обстреляли территорию Новокаховского округа. Один из снарядов попал в трансформатор, который был расположен в селе Днепряны. Об этом сообщило руководство округа в своем микроблоге.

«В результате вражеского удара с. Корсунка, с. Новые Лагеря и с. Песчаное остались без электроснабжения», - указано там.

Украинская армия периодически обстреливает населенные пункты, нанося ущерб домам мирных людей и инфраструктуре.