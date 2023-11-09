Украинский беспилотник атаковал маслозавод в Курской области

Дрон сбросил на предприятие три кассетных боеприпаса и повредил подземное хранилище продукции.

Инцидент произошел в городе Суджа, о нем сообщил глава региона Роман Старовойт. По его утверждению, Суджинский маслодельный комбинат подвергся атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ.

«Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции», - написал он в своем микроблоге.

Третий снаряд не разорвался, им пришлось заняться прибывшим на место происшествия взрывотехникам. Никто из людей в результате этого нападения не пострадал.