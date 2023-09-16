Украинский беспилотник на нес повреждение водонапорной башне в Белгородской области

Атака очередного украинского дрона-камикадзе произошла в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что беспилотником было атаковано село Долгое Валуйского городского округа.

Глава региона подчеркнул, что среди жителей населенного пункта пострадавших нет, тем не менее был нанесен удар по водонапорной башне.

Он отметил, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время.