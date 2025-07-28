Украинский беспилотник нанес удар по спасателям в Энергодаре во время тушения пожара

В то время как спасатели тушили пожар в Энергодаре, их атаковал украинский беспилотник. Об этом сообщило в своем телеграм-канале управление Министерства по чрезвычайным ситуациям по Запорожской области.

Спасатели Энергодара прибыли на вызов для тушения пожара, и в этот момент их атаковал дрон ВСУ.

«При выполнении служебных обязанностей по ликвидации возгорания в Энергодаре, подразделение МЧС России подверглось атаке БПЛА», — указал микроблог.

При этом никто из пожарных не пострадал, повреждения получила их техника.

Ранее сообщалось, что на протяжении одного дня российская ПВО уничтожила 51 украинский БПЛА только над территорией Ленинградской области. А всего за этот день противовоздушная оборона России сбила над своей территорией 72 беспилотных летательных аппарата противника.