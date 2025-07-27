В том числе 51 в Ленинградской области: ПВО уничтожила за день 28 июля 72 украинских дрона

На протяжении воскресенья, 28 июля, противовоздушная оборона уничтожила над российской территорией 72 беспилотника Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

На протяжении всего дня 28 июля неприятель продолжал попытки атаковать объекты на территории РФ.

«С 05.40 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Большинство дронов, 51 единица, было сбито над Ленинградской областью. Еще пять нейтрализовали в Брянской области. Четыре БПЛА перехватили над Калужской областью. По три беспилотника уничтожили над Новгородской и Курской областями, и по два дрона — над Азовским морем и Нижегородской областью. Еще по одному БПЛА сбили над Белгородской и Смоленской областями.

Ранее сообщалось о масштабной атаке БПЛА на Ленобласть. На тот момент над регионом сбили немногим более 10 дронов. Их обломки упали на территории Гатчины, Войсковицкого поселения и Кингисеппского района. В результате падения БПЛА в Ломоносовском районе пострадала местная жительница. У женщины зафиксировали ушибы и порезы.