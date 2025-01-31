Украинский беспилотник рухнул во Владимирской области

В Судогодском районе Владимирской области рухнул украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

Падение дрона произошло в ночь на 31 января. На месте сейчас работают сотрудники оперативных служб, Минобороны, а также представители местного самоуправления.

«Жертв, пострадавших и угрозы для населения нет. Незначительные повреждения получил забор частного дома», — указал губернатор.

Ранее появилось сообщение, что обломки сбитого украинского дрона упали на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Волгоградской области. Они вызвали пожар, который был оперативно потушен. При этом пострадал один из рабочих.