В Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар из-за БПЛА

В ночь на 31 января на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Волгоградской области рухнули части сбитого дрона. Они вызвали пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация региона.

Всего в Волгоградской области за ночь дежурными средствами ПВО было сбито восемь БПЛА неприятеля. Обломки одного из них рухнули на территории нефтеперерабатывающего завода.

«Возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий госпитализирован», — указано в микроблоге.

Чуть ранее появилось сообщение о том, что в Москве загорелось двухэтажное административное здание, которое находится в Сходненском тупике. На территории этого объекта находится хостел. Эвакуировано порядка 50 человек, у здания уже частично обрушилась крыша.