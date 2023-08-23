Украинский беспилотник сбросил две гранаты на санаторий под Белгородом
Фото: [© Виталий Белоусов/РИА Новости]
Атаке подвергся объект, который расположен в селе Лава на территории Валуйского городского округа.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА», - написал он в своем микроблоге.
По его утверждению, при этом инциденте никто из людей не пострадал. У здания были выбиты 4 окна, осколки немного повредили фасад. Оперативные службы сейчас занимаются устранением повреждений.