Украинский беспилотник сбросил две гранаты на санаторий под Белгородом

Атаке подвергся объект, который расположен в селе Лава на территории Валуйского городского округа.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА», - написал он в своем микроблоге.

По его утверждению, при этом инциденте никто из людей не пострадал. У здания были выбиты 4 окна, осколки немного повредили фасад. Оперативные службы сейчас занимаются устранением повреждений.