Украинский беспилотник в Курске повредил емкость объемом три тысячи тонн

В Курсе в ходе атаки беспилотника на нефтебазу была повреждена емкость объемом три тысячи тонн. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что местные жители не пострадали.

Отмечается, что поврежденная емкость в момент падения дрона была пустой.

Ранее отмечалось, что сегодня в регионе была объявлена ракетная опасность, работали силы ПВО. Кроме того, украинские военные попытались нанести удар и накануне, обломки беспилотника были обнаружены на крыше поликлиники областного центра.