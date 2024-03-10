Украинский беспилотник в Курске повредил емкость объемом три тысячи тонн
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Курсе в ходе атаки беспилотника на нефтебазу была повреждена емкость объемом три тысячи тонн. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что местные жители не пострадали.
Отмечается, что поврежденная емкость в момент падения дрона была пустой.
Ранее отмечалось, что сегодня в регионе была объявлена ракетная опасность, работали силы ПВО. Кроме того, украинские военные попытались нанести удар и накануне, обломки беспилотника были обнаружены на крыше поликлиники областного центра.