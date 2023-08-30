Украинский беспилотник врезался в пустой резервуар для горючего в Калужской области

Еще один дрон самолетного типа был уничтожен в воздухе, об этом заявил глава региона Владислав Шапша.

Уничтожение беспилотного летательного аппарата произошло в Сухиничском районе. В результате этого нет ни пострадавших, ни разрушений, только пострадало остекление в одном из жилых домов. А вот в Дзержинском районе ситуация посложнее. Там БПЛА попал в резервуар для горюче-смазочных материалов. К счастью, это хранилище было пустое и не содержало никаких нефтепродуктов. Поэтому возникший пожар был очень быстро потушен.

«Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», - отметил губернатор в своем микроблоге.

Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы. Они заняты ликвидацией всех последствий инцидентов.