Украинский беспилотник вывел из стоя электроподстанцию в Курской области

Из-за инцидента без электроэнергии осталось семь деревень и поселков.

От воздушного удара с украинской стороны пострадал объект энергетической инфраструктуры, который расположен в селе Снагость. Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил на подстанцию взрывное устройство. Об этом сообщил Роман Старовойт, губернатор Курской области.

«Обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал», - написал он в своем микроблоге.

Глава региона добавил, что аварийные службы займутся восстановлением электроснабжения сразу же, как только позволит обстановка. Прямо сейчас их работа небезопасна и чревата потерями людей и оборудования. На протяжении последней ночи российская ПВО сбила пять дронов ВСУ над областью.