Украинский дрон-камикадзе выбросило на турецкий пляж к туристам
SHOT: беспилотник ВСУ с самодельной взрывчаткой прибило к берегу Турции
Фото: [unsplash.com]
Поврежденный украинский беспилотник UJ-22 с самодельным взрывным устройством обнаружен на пляже Узункум в Стамбуле. По данным SHOT, инцидент произошел в полдень, когда отдыхающие заметили на берегу подозрительный предмет.
Сообщается, что беспилотник ВСУ находился в сильно поврежденном состоянии — у него отсутствовала хвостовая часть и крылья. По информации местных журналистов, на корпусе дрона было закреплено самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место саперы немедленно оцепили территорию для проведения обезвреживания. Никто не пострадал.
UJ-22 — это украинский средний разведывательно-ударный беспилотник, способный нести до пяти килограммов боевой нагрузки. В последние месяцы подобные аппараты активно используются украинской стороной для атак.
Турецкие власти пока не дали официальных комментариев по поводу происшествия. Выясняют, как мог опасный дрон достичь берегов популярного у туристов курорта.
Ранее сообщалось, что немецкая группа Boney M выступила в российской глубинке на фоне атак дронов ВСУ.