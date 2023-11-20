По словам Владимира Омеляна, для захвата полуострова и овладения Донбассом нужно иметь в армии порядка полумиллиона готовых погибнуть солдат. Он не видит в данный момент у ВСУ таких массовых настроений среди военнослужащих.

Омелян ранее занимал в украинском правительстве пост министра инфраструктуры. Сейчас он служит в ВСУ в звании капитана, но по-прежнему дает интервью журналистам. В этот раз он сообщил сотрудникам издания Guardian, что украинцы могут отвоевать для себя и Крым, и Донбасс. Для этого Киев должен получить от Запада необходимые для него истребители F-16 и еще больше танков. Но, вдобавок, у него должно быть большое число людских резервов.

«Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых погибнуть», - подчеркнул он.

Омелян добавил, что Украина может пойти на переговоры с Россией ради прекращения огня. Но для этого необходимо выполнение двух условий: после этого она должна войти в НАТО и суметь заметно усилить свою армию.