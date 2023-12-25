Украинский эксперт назвал неэффективной тактику ВСУ

Мало того, что украинское командование выбрало плохую тактику для своей армии, у него вдобавок отсутствует стратегия, так считает Юрий Бутусов, экс-советник министра обороны.

Он заявил, что данная тактика никуда не годится и требует замены, поскольку на данный момент оборонительные действия ведутся без создания оборонительных сооружений. Ведется война дронов, но в то же время ВСУ системно не снабжают свои части беспилотниками. Штурмы и наступления проводятся без подготовки значимых резервов.

«Так воевать нельзя, это плохая тактика и отсутствие стратегии», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. Бутусов добавил, что сейчас главную роль в неудачах ВСУ играет вовсе не превосходство России в вооружениях, а то, что украинская армия очень плохо организована.