Украинский эксперт предсказал катастрофу своей стране при выходе из строя зимой хотя бы одной АЭС

Юрий Корольчук, глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий, довольно категорично высказался по этому поводу. Если бы в распоряжении энергетиков было достаточно газа, они могли бы обеспечить стабильную работу теплосетей зимой. Но его явно недостаточно, поэтому вся надежда на атомные электростанции. Электричество с них невозможно компенсировать ничем другим. При аварии на любой из них полностью компенсировать потери поставками из-за рубежа не получится. Он предрек частые блэкауты предстоящей зимой. Его точку зрения опубликовало издание «Вести.ua».

«Если в прошлом сезоне они продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре–пять раз в три дня», - заявил специалист.

По его утверждению, власти и энергетические компании уже постепенно готовят потребителей к такому варианту.