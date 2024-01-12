Украинский генерал помечтал об американских штурмовиках 50-летней давности

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Reuters о необходимости поставить Украине штурмовики А-10, принятые на вооружение армии США в 70-х годах прошлого века.

«Это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах», — отметил генерал-полковник.

Кроме того, Сырский помечтал об ударных вертолетах Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk. По его мнению, эти средства могли бы оказать необходимую поддержку украинской пехоте.

Ранее в Киеве заявляли, что им не нужны устаревшие А-10 и рассчитывали на получение более современных F-16.

Первыми о готовности поставить Украине истребители F-16 заявили Дания и Голландия. Киев может получить эти самолеты после завершения подготовки украинских пилотов, которая затягивается.